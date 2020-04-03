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Tedbirler işe yardı, PTT önünde yoğunluk azaldı

Tedbirler işe yardı, PTT önünde yoğunluk azaldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak maddi yardımın evlere teslim edileceği kararının alınmasının ardından Uşak'taki Posta ve Telgraf Teşkilatı önünde alınan bariyerli önlemlerle birlikte yoğunluk azaldı.

03.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:02
Tedbirler işe yardı, PTT önünde yoğunluk azaldı
UŞAK - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak maddi yardımın evlere teslim edileceği kararının alınmasının ardından Uşak 'taki Posta ve Telgraf Teşkilatı önünde alınan bariyerli önlemlerle birlikte yoğunluk azaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya konulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında, 1000'er liralık desteğin PTT ekiplerince vatandaşların evine ulaştırma kararı alındı. Alınan bu kararın ardından Uşak'ta PTT önünde yoğunluk azalırken, az sayıda gelen vatandaşlar ödeme ve kargo işlemlerini yapmak için geldiklerini belirttiler. Öte yandan Uşak Valiliğince vatandaşların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sıraya girmeleri ve kalabalık oluşturmamaları için alınan bariyerli önlemin ardından, yerlerde işaretlemeler yapıldı.
PTT'ye kargo işlemini gerçekleştirmek için geldiğini belirten Osman Turgut alınan önlemlerin doğru olduğunu fakat bazı vatandaşlar tarafından kurallara uyulmadığını belirterek önlemlerin ihtiyaç halinde üst seviyelere çıkarılması gerektiğini kaydetti.
Sağlık açısından alınan tedbirlerin önemine değinen İlker Yenidağ, PTT önünde öncesine göre yoğunluğun azaldığını belirterek tedbirlerin devamlılığını koruması gerektiğini dile getirdi. Tedbirler işe yardı, PTT önünde yoğunluk azaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Posta, Uşak, PTT, Genel

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Tedbirler işe yardı, PTT önünde yoğunluk azaldı
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