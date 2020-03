Tedbirler kapsamında pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı Kahramanmaraş 'ta 'korona virüs' önlemleri kapsamında pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtılıyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnaflarına korona virüs önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Kahramanmaraş'ta da önlemler alınıyor. Önlemler kapsamında, Onikişubat Belediyesi Piri Reis Mahallesindeki sabit pazar yerindeki esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.Pazarcı esnafına maske eldiven ve maske dağıttıktan sonra gazeteciler açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, ilçedeki bütün pazarcı esnafına maske ve eldivenlerin belediye tarafından dağıtılacağını ifade etti.Sabit pazar yerlerinin öncesi ve sonrasında dezenfektasyonunun da yapıldığını söyleyen Ünsal, "Pazarcı esnaflarımıza farkındalık olsun diye eldiven ve maske dağıtıyoruz. Her birimiz kendi üzerimize düşeni yerine getirirsek bu salgını daha çabuk atlatırız. Pazarcı esnaflarımızın her gittiği yerlere gidip onlara kişisel hijyen malzemelerini dağıtacağız. Aynı zamanda pazarcılarımızı da bilinçlendirme yapıyoruz. Bugün burada 150 esnafımız var bunu bütün pazar yerlerinde uygulayacağız" ifadesini kullandı.Pazarcı esnafı Ali Bağcı ise, "Malum buralar kapalı ve her türlü insan geliyor. Alınan önlemler çok yerinde" diye konuştu.

Kaynak: İHA