Tedbirli yürüyüş

Market alışverişi için evinden çıktığını söyleyen Tandoğan'ın elindeki hijyen eldivenleri dikkat çekti. Ünlü sunucu, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok üzgünüm. Biraz önce market alışverişi için evden çıktım. İlk uğradığım markette neredeyse hiçbir şey kalmamış. Bu şekilde devam edersek süreci hızlandırıp bir kıtlık yaratacağız. Bir kişinin marketten 8 paket mercimek, 5 paket yoğurt alması normal mi? Neden kimse başkasını düşünüp sadece ihtiyacı olanı almıyor? Ayıp! Dünyevi ve ilahi hangi adalete sığar bu davranış? Lütfen market yağmalamayı bırakalım ve gerekmedikçe evimizden çıkmayalım" şeklinde konuştu.





Kaynak: Snob Magazin