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Teenage Hadebe: "Türkiye'nin büyük takımlarında forma giymek isterim"

Yeni Malatyaspor'un sezon başında transfer ettiği Zimbabveli genç stoper Teenage Hadebe, kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an gelecek için şunu söyleyebilirim. Daha çok çalışıp belki Türkiye'nin büyük takımlarından birinde forma giymek isterim" dedi.

26.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:04 Teenage Hadebe:
Yeni Malatyaspor'un sezon başında transfer ettiği Zimbabveli genç stoper Teenage Hadebe, kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an gelecek için şunu söyleyebilirim. Daha çok çalışıp belki 'nin büyük takımlarından birinde forma giymek isterim" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Hadebe, geçen hafta kaybettikleri Çaykur Rizespor maçından dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

"90 dakika boyunca iki tane pozisyon buldular"

Çaykur Rizespor maçını unutup önlerine bakmaları gerektiğini belirten Hadebe, "Tabi Rize maçı bu istemediğimiz bir sonuçtu. Bizde böyle bir şeyin olmasını istemiyorduk takım olarak. 90 dakika boyunca iki tane pozisyon buldular. İkisini de golle sonuçlandırdılar. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi bunu unutup önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzde bir maç var. Nerede hatalar yaptık, hangi detayları kaçırdık hocalarımız zaten bunları söylüyorlar. Bunları hemen düzeltip önümüzdeki maça konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin büyük takımlarında forma giymek isterim"

Hadebe, gelecek kariyeri için de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Şu an gelecek için şunu söyleyebilirim. Daha çok çalışıp belki Türkiye'nin büyük takımların birinde forma giymek isterim."

" 'e kazanmak için gideceğiz"

Bu hafta oynayacakları Gaziantep maçını kazanmak istediklerini belirten Hadebe, "Tabi Gaziantep değişik bir takım. Dışarıda oynayacağız. Ona göre hazırlanacağız ve konsantre olacağız. Kolay bir maç olmayacak ama kazanmak için gideceğiz oraya" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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