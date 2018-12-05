Teessür K! Kültüral Performıng Arts'da!

Sanayi mahallesinde yer alan metal kesim atölyesinden çok amaçlıperformans sahnesine dönüşen K!

Tiyatro başta olmak üzere, sanata yönelik workshoplar ve söyleşilerin yer alacağı 4. Levent Sanayi Mahallesi'ndeki sahne sanatları merkezi K! Kültüral Performing Arts, yeni oyunu Teessür ile geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. Oyun, 15 Aralık tarihine kadar K! Kültüral Performing Arts sahnesinde gösterimde olacak.

Antik Yunan Tragedya Yazarı Euripides'in eseri Medea'dan yola çıkarak yeniden yorumlanan ve sanatseverin büyük beğenisini kazanan Teessür, Yunan Mitolojisi'nin emsalsiz kadını Medea ile Yason'un hikayesini farklı bir dille seyirciye aktarıyor. Kudretli ve sınırsız yetenekli, gözü kara bir kadın olan Medea, bugünün kadınına uyarlanarak işleniyor. Hassasiyetleri sıra dışı biçimde yoğun, son derece güçlü ancak bir o kadar da kırılgan Medea, tüm büyük travmalarının ve belirleyici bir hastalığı tetikleyen bir terkedilişinin ardından bir yeniden doğuşa hazırlanıyor. Gerçek zamanlı bir beyin oyunu olan Teessür, bir kurtuluş hikayesi. Edebiyat, oyunculuk, performans, video art, müzik, dans ve enstalasyonu içinde barındıran Teessür, seyircinin kalbine dokunan kapsamlı bir "didişme" ve "renkli" bir oyun alanı.

K! Kültüral Performing Arts'ın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yağmur Yağmur'un yapımcılığını üstlendiği Teessür oyununu, Ilgın Sönmez yönetiyor.

Oyunda; Nihan Büyükağaç, Ahmet Uz, Taner Rumeli, Gülru Pekdemir, Dicle Alkan, Kübra Balcan, Mesut Yılmaz, Pınar Ünsal, Mehmet Şeker rol alıyor.

Doğasına ve doğaya sadakati ve bağı çılgıncasına güçlü, duygularıyla yaşayan kadınların sevgisinden korkmayın. Renklerine hayran kalacaksınız. Gerektiğinde, 'hiçbir şey olmamış gibi' devam edebilme güçlerine de.