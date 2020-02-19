Haberler » 3. Sayfa » Tefe iddiasına jandarma el koydu - Haberler

Tefe iddiasına jandarma el koydu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinde S.K., G.K. ve T.G. isimli şahısların tefecilik yaptıkları iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

19.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:30Tefe iddiasına jandarma el koydu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçesinde S.K., G.K. ve T.G. isimli şahısların tefecilik yaptıkları iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

Tefecilik iddiası ile yapılan operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; 10 bin 250 TL, 205 Euro, 9 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 1 adet tapu, 1 adet ajanda, 5 adet para makbuzu, 1 adet açık senet, 17 litre kaçak içki ve 2 adet cep telefonu olmak üzere toplam değeri 45 bin TL olan suç geliri ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 23:39:01