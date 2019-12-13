Haberler » Güncel » Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı - Haber

Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

13.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:20Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı

'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı. 'Hanımağa' lakaplı kadının da tutuklandığı operasyonda, 3 kişi adli kontrol kararıyla, 6 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, başını 'Hanımağa' lakaplı T.T. isimli kadının çektiği tefecileri belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü kadın 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 adet başka şahıslara imzalatılmış senet, şahıslara verilen paraların not alındığı ajanda, mavi kutu içerisinde T.T.'nin fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde 'Hanımağa' yazısı bulunan plaket ele geçirildi.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan aralarında T.T'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 6 kişi de emniyetteki ifadelerinin ardından bırakıldı.

(İHA)


Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden EGO otobüsü alım kararına destek - Haber
22:30 Macaristan'daki Türk Konseyi temsilciliğine diplomatik dokunulmazlık - Haber
22:30 Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı - Haber
22:29 Fransa'da grevler hayatı kaosa sürüklüyor - Haber
22:27 İtalya'da "Sardalyalar" hareketinin Roma mitingine doğru - Haber
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Haber
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Haber
20:17 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar! - Haber
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Haber
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Haber
13.12.2019 22:32:50