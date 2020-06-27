Tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Adana'da pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

27.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:27
Adana'da pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce 17 iş yerine düzenlenen operasyonda, farklı bankalara ait 25 pos cihazı, 44 kredi kartı, çok sayıda slip, fatura koçanı, 3'ü dolu 31 çek, alacak-verecek notlarının bulunduğu 23 defter, dijital materyallerle 22 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla değişti Güncel
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
İBB’nin Fatih’in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Güncel
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin’de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Magazin
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı Ekonomi
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Bahçelievler’de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 3. Sayfa
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Magazin
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Haberler››3. Sayfa››Tefeci operasyonu: 18 gözaltı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:33: Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi - Haberler 10:33: Tayland'da ucuz hava yolu şirketi Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılıyor - Haberler 10:30: Uzaktan Çalışanların İhtiyaçları Giderek Değişiyor: Yeni Normale Hoşgeldiniz! - Haberler 10:30: Sosyal Medyadaki Videolar Hakkında Ebeveynler Uyarıldı! Çocuklarınız Tehlikede - Haberler 10:30: İtiraf Geldi: Ubisoft Cinsel İstismara Engel Olamadıklarını Söyledi! - Haberler 09:11: Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti 08:51: Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü - Haberler 08:51: Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı 08:21: Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında - Haberler 09:56: Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi