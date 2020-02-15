Haberler » Güncel » Tefeci operasyonunda 10 tutuklama - Haber

Tefeci operasyonunda 10 tutuklama

MERSİN'de gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 27'si serbest bırakıldı.

15.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:59Tefeci operasyonunda 10 tutuklama

MERSİN'de gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 27'si serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yüksek faizle borç para vererek  tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin, Adana ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. 27'si şüpheli ise serbest bırakıldı. 23 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Şüphelilerin, 123 kişiyi mağdur ettikleri, 4 daire, bir araç ve 6 milyon 450 bin lira haksız menfaat sağladıkları belirlendi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 3 yılda 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi gerçekleştirdikleri saptandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:19:41