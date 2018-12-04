CHP'li Başkan Tefecilere Yönelik Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda, CHP Kozan İlçe Başkanı ile kardeşinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

CHP'Lİ BAŞKAN İLE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kozan İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ile kardeşi Erhan Karaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

CHP Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu

ZANLILARIN EMNİYETTEKİ SORGUSU DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlıların, tefecilik, yağma gibi suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.