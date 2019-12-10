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Tefeci operasyonunda 5 gözaltı

Malatya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:12
'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri teknik takibe alan ekipler, zanlıların faiz karşılığı para verdiği, zorla senet imzalattığı, faizlerle haksız kazanç elde edip borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve darbettiklerini belirledi.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde maliye ve belediye görevlileri ile birlikte yapılan aramalarda çok sayıda tapu ve senet, 30 bin lira, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz, 1 ruhsatsız tabanca ile 134 tabanca mermisi ele geçirildi.
Ayrıca ikametin tuvaletinde yırtılarak tahrip edilen borç-alacak defteri de bulundu.
Operasyonda bir ofis ve bir hurdacı dükkanı da iş yeri faaliyetlerinden men edildi.
Tefeci operasyonunda 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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