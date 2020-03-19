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Tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Tefeci operasyonunda 7 gözaltı Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik yapan 7 kişiyi gözaltına aldı.

19.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:19
Tefeci operasyonunda 7 gözaltı
BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik yapan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, kumar oynanması için yer imkanı sağlama ve uyuşturucu madde temin etmek ile kullanmak suçlarını işledikleri değerlendirilen 7 şüpheli şahsa yönelik Susurluk ilçesi ve İstanbul'u kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 7 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet el yapımı tabanca ve 7 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet tarihi eser kapsamında olan sikke, tefecilik amacı ile kullanıldığı düşünülen not kağıtları, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Kaynak: İHA

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Tefeci operasyonunda 7 gözaltı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

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