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Tefeci operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

13.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:50
'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada şüphelilerin 54 kişiyi mağdur ettiği ve birçoğunu icraya verdiği, mağdurların toplam icra bedelinin ise en az 2 milyon lira olduğu öğrenildi.
Malatya'da 10 Aralık'ta tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri teknik takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların faiz karşılığı para verdiği, zorla senet imzalattığı, faizlerle haksız kazanç elde edip borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve darbettiklerini belirlemişti.
Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerinde maliye ve belediye görevlileriyle yapılan aramalarda çok sayıda tapu ve senet, 30 bin lira, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz, 1 ruhsatsız tabanca ile 134 tabanca mermisi ele geçirilmiş, ayrıca ikametin tuvaletinde yırtılarak tahrip edilen borç-alacak defteri bulunmuştu.
Tefeci operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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