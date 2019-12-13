Haberler » Güncel » Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu - Haber

Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu

MERSİN'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:03Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu

MERSİN'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri olduğu iddia edilen 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinden çıkan, üzerinde resminin bulunduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket, dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, başka kişilere imzalatılmış 7 dolu senet ve içerisinde alacaklıların çetelesinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinde ele geçirilen, üzerinde resminin olduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, adliyeye sevk edildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:31 İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor - Haber
13:30 Döner tartışması sürüyor…Kalan dönerin kullanılması tehlike saçıyor - Haber
13:30 Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Haber
13:30 "Teröristlerce açılan tünellerin tespiti ve kapatma faaliyetleri devam ediyor" - Haber
13:25 Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:32:43