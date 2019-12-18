Haberler » Güncel » Tefecilik çetesine yönelik operasyon (1) - Haber

Tefecilik çetesine yönelik operasyon (1)

TEFECİLİK, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen çeteye yönelik İstanbul merkezli olarak 3 ilde operasyon düzenlendi.

18.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:37Tefecilik çetesine yönelik operasyon (1)
TEFECİLİK, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen çeteye yönelik merkezli olarak 3 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Ordu ve İzmir'de 39 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, çete üyelerinin borç para verdikleri kişilere boş senet imzalattıkları ve borç verdikleri kişiler borçlarını ödemesine rağmen para talep ederek, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karıştıklarını belirlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çete üyelerine yönelik İstanbul, Ordu ve İzmir'de 39 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Şu ana kadar 37 şüpheli yakalanırken 2 kişi için yakalama çalışması devam ediyor. Öte yandan, çete üyelerinin bugüne kadar 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, 100 milyon liralık senetler için de icra takibi başlattıkları öğrenildi.


- İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44 "Özel çocuklar" için gönüllü öğretmen oldular - Haber
11:44 Jandarmadan "kadın cinayetleri" raporu - Haber
11:44 Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek - Haber
11:43 Dilovası Eynerce Kavşağı'nda sona yaklaşılıyor - Haber
11:43 Kayıp dağcıları arama çalışmalarında 17'nci güne girildi - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
18.12.2019 11:46:19