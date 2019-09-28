Haberler » Güncel » Haber

Tefecilik ihbarı üzerine yapılan operasyonda FETÖ bulgusu

Denizli'nin Çal ilçesinde tefecilik ihbarı üzerine bir evde yapılan aramada kapatılan Bank Asya'ya ait hesap dökümleri bulundu.

28.09.2019 15:26Tefecilik ihbarı üzerine yapılan operasyonda FETÖ bulgusu
Denizli'nin Çal ilçesinde tefecilik ihbarı üzerine bir evde yapılan aramada kapatılan Bank Asya'ya ait hesap dökümleri bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Süller Mahallesi'nde yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı öne sürülen kişinin evinde arama yaptı.
Zanlı M.S'nin (69) evinde Bank Asya'ya ait hesap dökümleri ele geçirildi.
M.S'nin FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bank Asya, Denizli, Çal, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:22 Dışişleri bakanlığı'ndan 'kıbrıs' açıklaması
21:20 Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
21:20 Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
21:20 Türkiye'den Yunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki
21:16 Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı
21:16 Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu
21:15 Vedat Muriqi başından yaralandı