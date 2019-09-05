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Tefecilik operasyonu

Gaziantep'te tefecik yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

05.09.2019 16:52
Gaziantep'te tefecik yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecik yapan şüphelilere yönelik kentte 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, başkasına ait olduğu tespit edilen çok sayıda kredi kartı, banka çekleri, senetler, içerisinde farklı kişilere ait bilgileri içeren çok sayıda ajanda, kredi kartı slipleri, çok sayıda karşılığı bulunmadığı değerlendirilen faturalar, 1 tabanca, 287 fişek, 1 pompalı tüfek ve tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 230 bin 425 lira ele geçirdi.
Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Tefecilik operasyonu

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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