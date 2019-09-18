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Tefecilik operasyonu

Elazığ'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

18.09.2019 20:17
Elazığ'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da önceki gün düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda boş ve doldurulmuş senet ele geçirilmişti.
Tefecilik operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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