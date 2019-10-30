Haberler » Güncel » Tefecilik operasyonu

Tefecilik operasyonu

Mersin'de, tefecilik yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

30.10.2019 10:53
Mersin'de, tefecilik yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan İ.D ve R.T, polisin operasyonuyla yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız tabanca ve mermi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 14 senet, 67 kişi hakkında başlatılan 1 milyon 831 bin liralık icra dosyası listesi bulundu. Polis, hakkında icra takibi olan 24 kişinin de ifadelerine başvurdu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tefecilik operasyonu

Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
12:45 Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı
12:45 Çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat
12:45 Suyun az tüketilmesi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor
12:44 "Sahadaki başarı, masadaki başarıyı getirdi"
12:40 Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
12:38 Modifiyeli ehliyetsiz motosikletliye 5 bin 700 tl ceza
30.10.2019 12:50:11