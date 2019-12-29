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Tefecilik operasyonu

Adana'da pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.

29.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:21
'da pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kuyumcu ve bilgisayarcı gibi 25 iş yerine düzenlediği operasyonda 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
İş yerlerinde yapılan aramada, 200 bin lira, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 310 kredi kartı, 21 pos cihazı ve çok sayıda kartuş ile kredi kart slibi ele geçirildi.
Şüphelilerden 22'si, emniyette alınan ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tefecilik operasyonu

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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: Tefecilik operasyonu


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