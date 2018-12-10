Tefecilik Operasyonu - Zonguldak

Zonguldak
'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
İl Jandarma
Alay Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından Ereğli ve Alaplı
ilçelerinde "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, 7 Aralık
'ta, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde "tefecilik" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon lira değerinde çek-senet, tapular, 80 bin lira değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin olduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Operasyonda ayrıca, bir evde çelik kasa içerisine konulan kavanozda saklanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu değerlendirilen mendilin yanı sıra örgütün kapatılan gazetesinin dağıttığı kitaplar da bulunmuş, ekiplerin bunun üzerine soruşturmayı, şüphelilerin örgütün mali kaynaklarından olabileceği yönünde genişlettiği öğrenilmişti.
Aralık,Zonguldak
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:49