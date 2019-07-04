04.07.2019 11:49
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Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu - BİLECİK

Bilecik'te çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev eşyası sattıkları kişilere imzalattıkları senetlerle usulsüz şekilde icra takibi başlattıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.
Polis tarafından yapılan araştırma sonucu M.S, G.S, F.S, E.Ö. ve F.S. yakalandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bine yakın senet ele geçirildi.
Şüphelilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları ve borçtan fazlasını alarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürüldü.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu - BİLECİK
Kaynak: AA
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