Haberler » Güncel » Tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:03
'de, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis E.K, L.K, S.Ş, H.İ.A, H.K. ve H.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 58 kişi adına düzenlenmiş senet, alacaklı listesi, 4 tapu senedi, tabanca ve 246 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ile L.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:24   Sağlık Sen'den Kazım Kurt'a ziyaret
15:24   Yetiştirdiği kabaklar boyunu geçti
15:25   Öğrenci ve öğretmenler Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek
15:23   Hakkari'de "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri
15:28   Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 190. yıl dönümü kutlandı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:29:54