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Tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

29.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:24
'da, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, mağdur kişilere baskı uygulayarak mallarına el koydukları ve bazı kişilerin kredi kartlarından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yaparak, devleti vergi kaybına uğrattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, başkalarının adına düzenlenmiş kredi kartı, tapu ve post cihazları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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