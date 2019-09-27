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Tefecinin evine yapılan baskında FETÖ izlerine rastlandı

Denizli'de jandarma tarafından tefecilikten bir şahsın evine yapılan baskında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı 1 dolar ile kapatılan Banka Asya'ya ait materyaller ele geçirildi.

27.09.2019 21:40Tefecinin evine yapılan baskında FETÖ izlerine rastlandı
Denizli'de jandarma tarafından tefecilikten bir şahsın evine yapılan baskında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı 1 dolar ile kapatılan Banka Asya'ya ait materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S. isimli şahsın tefecilik yaptığı ihbarı üzerine Süller Mahallesi'ndeki ikametine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda FETÖ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminde işaret amacı ile kullandığı 1 dolar ile kapatılan Banka Asya'ya ait materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Asya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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