Teftişe çıkan Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısı yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tıbbi maske ve eldivenle teftişe çıkan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan önlemleri yerinde inceledi.

15.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:42
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tıbbi maske ve eldivenle teftişe çıkan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan önlemleri yerinde inceledi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Başbakan Muhammed Iştiyye ve beraberindeki yetkililer, Ramallah'ta incelemelerde bulundu.
Maske ve eldivenle gezen Abbas, işletme sahibi Filistinlilerle yaptığı görüşmede, ülkede yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarına dikkati çekerek, "Hastalık yükselişe geçti. Bizi maske takmaktan alıkoyan nedir, özellikle de yaşlıları?" dedi.
Salgını önlemek için alınan önlemlere ve bu çerçevedeki talimatlara uyma çağrısı yapan Abbas, "Maskeyi takalım ki dükkanları kapatarak insanların rızkını kesmeyelim. Önümüzdeki aylarda salgının yayılması artabilir." ifadelerini kullandı.
Filistin Başbakanı Iştiyye, hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında valilerden, güvenlik güçlerinden ve sağlık bakanlığı yetkililerinden, ticari işletmeler, kafe ve restoran gibi açık ve kapalı alanlarda teftiş yapmalarını istediğini belirtmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nden oluşan Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısını 686, ölü sayısını ise 5 olarak açıklamıştı. Aynı verilere göre, 686 vakadan 570'i sağlığına kavuştu. Teftişe çıkan Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Ramallah, Filistin, Güncel, Haber

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