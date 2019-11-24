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'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu

- 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştuBİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 'Teftişör' adlı oyun seyirci ile buluştu.

24.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:17
- 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu
BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 'Teftişör' adlı oyun seyirci ile buluştu.
Oğuz Utku Güneş'in yönetmenliğini yaptığı, Gogol'un "Müfettiş" adlı eserinden uyarlanan 'Teftişör' adlı oyunda Barış Yıldız, Berk Yaygın, Çağdaş Tekin, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Ediz Akşehir ve Gökhan Azlağ rol aldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunun ardından Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, oyunculara teşekkür ederek hediye takdim etti. Oyuncular, kendilerini Bilecik'teki tiyatroseverlerle buluşturduğu için duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin'e teşekkür ettiler.
'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu

Bilecik, Yerel

Kaynak: İHA


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