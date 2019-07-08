08.07.2019 16:55
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Teğmeni şehit eden teröristlerden 3'ü etkisiz hale getirildi

Teğmeni şehit eden teröristlerden 3

Hakkari'de Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldıkları tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldıkları tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "8 Temmuz 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Han Yaylası mevkiinde tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin; 1 Haziran 2019 günü Çukurca ilçesi Köprülü mevkiinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 29 Haziran 2019 günü merkez ilçesi Doğanlı köyü mevkiinde Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olaylarının failleri arasında yer aldıkları tespit edilmiştir" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

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