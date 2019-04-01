TEGV'de Eğitim Etkinlikleri Devam Ediyor!

"Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler" Projesinin bir parçası olarak üretilen "Haklarımı Öğreniyorum" isimli kutu oyunu ile 6-9 yaş ve 10-14 yaş aralığındaki TEGV çocukları, öğrendikleri haklarını oyun oynayarak pekiştiriyor, daha iyi bir dünya kurgusu için çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.

ABD Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleşen atölyeler; Ayrımcılık, İnsan Hakları ve Demokrasi, Toplumsal Cinsiyet, Ekoloji, Barış ve Çocuk Hakları isimli 6 ayrı etkinlikten oluşuyor.

Çocukların burada; toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıkları artıyor, bireylerarası ilişki bağları gelişiyor. Çocuklarımız, tek bir canlının değil bütün bir ekosistemin korunmasının önemli olduğunun farkına vararak, doğuştan sahip oldukları hakları öğreniyorlar. Proje kapsamında eğitmenler gönüllülere, gönüllüler de çocuklara daha iyi bir dünyanın kapılarını açıyor.

"Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler" projesinin 45 TEGV Eğitmeni ile gerçekleşen Eğitmen Eğitimi'nin ardından, proje kapsamındaki atölyelere bugüne kadar 750'yi aşkın TEGV gönüllüsü ve 15.000'e yakın TEGV çocuğu katıldı. TEGV'li çocuklarımız, atölyelerde aldıkları eğitimle; mutlu, sağlıklı ve güvende bir yaşam sürmek için nelere ihtiyaç duydukları üzerine düşünüyor, hakların ve isteklerin ayrımı üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor ve demokratik karar alma yöntemlerini deneyimliyorlar.

Kaynak: Bültenler