TEGV, dokuzuncu Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni açtı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin dokuzuncusu açıldı.

Sporcu Ahmet Uysal'ın ve eğitim dostlarının desteğiyle hayata geçen TEGV'in yeni Tasarım ve Beceri Atölyesi, Beykoz Öğrenim Biriminde hayata geçti.

Açılış töreninde konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, "Bu atölye Ahmet Uysal'ın TEGV için sağladığı ilk kazanım değil. Ahmet Uysal, bugün Türkiye'nin 71 noktasında sayıları 200 bini bulan çocuklarımızın ve 9 bine yaklaşan gönüllülerimizin abisi. Bundan sonra da hep böyle olacak. Ahmet koşusunu yaparken sürekli fikir üretmeye devam ediyor. Çocuklarımıza yeni nesil teknoloji dediğimiz bir ufkun kapısını açtı Ahmet. Yakın dostlarını harekete geçirdi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra açılış kurdelesi kesilen etkinlikte çocuklar atölye deneyimi yaşadı.

TEGV'in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkanı sunuyor.

Atölyenin açılmasında önemli katkıları bulunan sporcu Ahmet Uysal, ilk Türk sporcu olarak katıldığı Kuzey Kutbu Maratonu'nda Siirt Pervarili çocuklar için bağış toplamış, 2018'de ise Artvin-Muğla arasında bin 645 kilometrelik bir koşu ile 5 bin 500 TEGV çocuğunu eğitim desteğine kavuşturmuştu. Son olarak, bisiklet sürerek STK'lar için bağış toplayan bir topluluk olan Umuda Pedal Ekibi'nin gerçekleştirdiği organizasyona dahil olan Ahmet Uysal, Mardin Göbeklitepe rotasında yine TEGV çocukları için pedal çevirerek, Beykozlu çocukları Tasarım ve Beceri Atölyesi ile buluşturmuştu.

Kaynak: AA