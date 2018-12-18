TEGV İçin 22 Gencin, Yeteneği Bir Arada!

Geyik (Genç Yetenekler Kulübü) farklı lise ve üniversitelerde okuyan dans ve müzik konusunda yetenekli 22 gönüllü öğrenciden oluşuyor. Amaçları içlerindeki gençlik enerjisini paylaşarak sosyal yardımlarda bulunmak.

3 sene önce kurulan kulüp her hafta düzenli bir şekilde onlara sponsor olmuş dans ve müzik stüdyolarında prova yapıp sene sonuna orijinal koreografi ve şarkı yorumlarından oluşan bir gösteri hazırlıyor.

Hazırladıkları bu gösterini bütün gelirini de bir hayır kurumuna bağışlamayı hedefliyorlar. İlk gösterileri 16 Mayıs 2015'te sponsorları BKM'de gerçekleşti. Gösterinin bütün gelirini Düşler Akademisine bağışladılar ve onlara yeni bir sanat sınıfı inşa ettiler, aynı zamanda altı ay boyunca Düşler Akademisinin işitme engelli dans takımıyla çalışarak onlarlada finalde sahne aldılar. Geyik çalışmaları devam etmektedir.

13 Ekim 2016'da sponsorları MKM'de Bir Dilek Tut (Make A Wish) Derneği için dans ve müziğin günümüze kadar olan değişimlerini yansıtan "Zamanda Yolculuk" temalı gösterileriyle sahne aldılar.

22 aralık 2018'de de sahne sponsorları MKM ve AKSA Jeneratör katkılarıyla geliri TEGV'e bağışlanacak "RÜYA" konseptli gösterileriylee 22 genç yeteneklerini bir arayai bir araya getirerek herşeyin hayal ederek başladığını bize hatırlatacak gösterileriyle bağış yapacakları çocukların rüyalarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Bültenler