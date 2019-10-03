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Eskort sitesi yöneticisinin tehditlerine dayanamayıp canına kıydı

Samsun'da eskort sitesi yöneten bir kişinin tehditleri sonrası bunalıma girdiği öğrenilen kadın, kaldığı evin balkonundan atlayarak intihar etti.

03.10.2019 13:35

Samsun'da tehdit edildiği gerekçesiyle polise ve savcılığa şikayete giden bir kadın aynı günün gecesi kendisini balkondan atarak intihar etti.

ESKORT SİTESİ YÖNETEN KİŞİ TEHDİT ETTİ

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diren S.(34) adlı kadın, eskort sitesi yöneten bir kişinin kendisini çeşitli telefon numaralarından arayarak tehdit ettiğini belirterek, dün Samsun Cumhuriyet Savcılığına ve polise şikayette bulundu.

KENDİNİ BALKONDAN BOŞLUĞA BIRAKTI

Diren S. girdiği bunalıma sonucu kendisini aynı günün gecesi kaldığı evin birinci katındaki balkondan aşağı attı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskort sitesi yöneticisinin tehditlerine dayanamayıp canına kıydı

Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
MÜJDE:Rabbine ulaşmak için kendisini kurban etti ve kendisinin ve sevdiklerinin tüm günahlarına kefaret olarak canını bağışladığı için sonu gelmeyen ızdırap ve tükenmek bilmeyen azaplardan kurtardı kendisini. Artık lanetlenmiş olarak cehenneme atılmasına gerek kalmadı, 70 arşın uzunluğundaki paslanmaz çelik zincirlerle, akkor hale gelmiş kızgın ateş sütunlarına bağlanması icabetmiyor. Kanlı ve irinli kaynar sularla susuzluğunu gidermeyecek. Zıkkımın köküyle de karnını doyurmayacak. Azad edildi.
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DR:''''. . . kaldığı evin birinci katındaki balkondan aşağı attı. . . '''' ilginç
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