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Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı

Adana'da çiftçileri tehdit ederek arazilerini sürüp yerlerine kredi kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

22.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:41
'da çiftçileri tehdit ederek arazilerini sürüp yerlerine kredi kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine destekleme kredisi kullandığı iddiası üzerine araştırma başlattı.
Ekip, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 13 şüpheliye yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda biri kadın 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Firari bir kişinin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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