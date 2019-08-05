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Tehlike, 2019 En İyi FIFA Oyuncu Ödülü'ne aday

Eden Hazard, 2019 FIFA En İyi Oyuncu Ödülü'nü kazanan adaylar arasında. FIFA efsanelerinden oluşan bir jüri, 23 Eylül Pazartesi günü Milano'da gerçekleşecek bir galada ilan edilecek kazananla birlikte ödülü kazanan 10 aday listesinde Real Madrid'i öne çıkardı. Kazanan, uzman gazetecilerin ve taraftarların yanı sıra milli takımlardan antrenör ve kaptanların katılacağı bir oyla seçilecek. Tehlike'ye ek olarak, diğer adaylar: Cristiano Ronaldo, De Jong, De Ligt, Kane, Mané, Mbappé, Messi, Salah ve Van Dijk.

05.08.2019 00:21
Tehlike, 2019 En İyi FIFA Oyuncu Ödülü'ne aday
Eden Hazard, 2019 FIFA En İyi Oyuncu Ödülü'nü kazanan adaylar arasında. FIFA efsanelerinden oluşan bir jüri, 23 Eylül Pazartesi günü Milano'da gerçekleşecek bir galada ilan edilecek kazananla birlikte ödülü kazanan 10 aday listesinde Real Madrid'i öne çıkardı. Kazanan, uzman gazetecilerin ve taraftarların yanı sıra milli takımlardan antrenör ve kaptanların katılacağı bir oyla seçilecek. Tehlike'ye ek olarak, diğer adaylar: Cristiano Ronaldo, de Jong, de Ligt, Kane, Mané, Mbappé, Messi, Salah ve Van Dijk.

Real Madrid, Eden Hazard, Milano, Eylül, Spor

Kaynak: Dugout

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