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Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya başlandı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Belediyesine ait eski lojmanların yıkım çalışması başladı.

25.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:38 Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya başlandı
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Belediyesine ait eski lojmanların yıkım çalışması başladı.

Söz konusu yıkım çalışması hakkında yapılan açıklamada, "Bilecik İsmetpaşa Mahallesi Hamzabey Sokak, Güney 1 Sokak ve Kader Sokak'ta bulunan belediye lojmanlarının yıkım çalışması başladı. Kullanım ömrünü tamamlayan ve mahalle sakinleri tarafından yapılan şikayetler sonucunda metruk binaların yıkımı gerçekleştirilerek, oluşan çevre kirliliğinin önüne geçildi. Atıl halde bulunan ve amacı dışında tinerciler tarafından kullanılan binalar, kontrollü bir şekilde yıkımı yapılarak, art niyetli kullanıcıların verdiği rahatsızlık önlenmiş oldu" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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