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Tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları gerçekleştiriyor.

12.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:08
Tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları devam ediyor

Ulaşım açısından tehlike arz eden noktalarda köprüler, sulama kanalları, menfezler ve heyelan tehlikesi olan noktalarda da taş duvar çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, Belen ilçesine bağlı Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde çökme tehlikesi bulunan bölgede taş duvar çalışması gerçekleştirdi.İki kademeli taş duvar çalışması gerçekleştiren ekipler, birinci taş duvarın 70 metre uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde, ikinci taş duvarın ise 40 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde olduğunu belirtti.

Hatay 'ın her noktasında özverili çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenliği için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Belen, Hatay, Güncel

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