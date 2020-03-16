Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Mahallesi'nde tehlike arz eden metruk binayı yıktı.
16.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:46
Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Mahallesi'nde tehlike arz eden metruk binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra şehir estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı Mahallesi 1. Yeni Sokak'ta bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Can güvenliği açısından tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkıldı. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike teşkil eden, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binanın yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA
Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra şehir estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı Mahallesi 1. Yeni Sokak'ta bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Can güvenliği açısından tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkıldı. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike teşkil eden, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binanın yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
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