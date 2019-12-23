Haberler » Güncel » Tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırılıyor - Haber

Tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırılıyor

Nevşehir Belediyesi Kent Estetik Birimi, şehir merkezinde görüntü kirliliğine neden olan ve yayalar için risk oluşturan işyeri tabelalarının kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

23.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:32 Tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırılıyor

Belediye Meclisi'nin 01.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar ile birlikte, görüntü ve çevre kirliliğine yol açarak yayalar için risk oluşturan yatay ve dikey sallanan işyeri tabelaları kaldırılacak.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nin de bulunduğu Caddesinden başlayarak Atatürk Bulvarı, Kayseri Caddesi ve devamındaki Ürgüp Caddesi üzerindeki ve Doyuran Kavşağı'ndan başlayarak Lale Caddesi, Meteris Meydanı ve Mustafa Parmaksız Caddesi'ndeki işyeri sahipleri, bu şekildeki tabelalarını yasal süre bitimini beklemeden kaldırmaya başladı.

İşyeri sahiplerinin tabelalarını bu tarihe kadar açık alanlarda ilan ve reklam araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek amacıyla hazırlanan Nevşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği'ne uygun hale getirmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyen işyeri sahipleri Nevşehir Belediyesi Kent Estetik Birimi ve İlan ve Reklam Servisi'ne başvurabilecek.


Nevşehir, Aksaray, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin davada sanıklara müebbet hapis cezası - Haber
14:18   FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1) - Haber
14:18   Denizli'de sağanak etkili oldu - Haber
14:18   Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı - Haber
14:13   Polis Amca İlkokulu ve Palandöken Belediyesi'nden 'Sıfır atık' projesi - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
23.12.2019 14:21:30