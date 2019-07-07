07.07.2019 17:15
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Tehlike oluşturan kaya kontrollü düşürüldü

Tehlike oluşturan kaya kontrollü düşürüldü

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yol üzerinde risk taşıyan kaya, kontrollü düşürüldü.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yol üzerinde risk taşıyan kaya, kontrollü düşürüldü.
Dernekpazarı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çaykara ilçesinde yer alan ve Doğu Karadeniz'in en çok turist çeken merkezlerinden Uzungöl yolu üzerinde, Dernekpazarı-Çaykara istikametindeki yamaçta bulunun kaya kütlesinde düşme riski bulunduğu belirtildi.
Riskin, ekipler tarafından giderildiği kaydedilen açıklamada, "Uzungöl yolu üzerinde, tehlike oluşturabilecek kayaların düşürülme çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalarda görev alan tüm personelimize ve trafiğin bekletilmesi esnasında anlayış gösteren misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz, Dernekpazarı, Uzungöl, Trabzon, Güncel

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