Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Kü'den "Mesleki Yeterlilik Belgesi"

Kaynak: AA

Kastamonu Üniversitesi, tehlikeli işlerde çalışan işçilere "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verecek.Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında yaklaşık bir yıl önce KÜ Personel Belgelendirme Merkezi Müdürlüğü (KASPER) kuruldu.MYK'den yetki almak için kurulan müdürlük, ön başvuru sürecini tamamlayarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından inşaat işçisi, ahşap kalıpçısı ve çelik kaynakçısı alanlarında akredite edildi.KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Mevlüt Behribey Konukevinde düzenlediği basın toplantısında, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların ilgili sektörlerde çalışamayacaklarını belirtti.Belge zorunluluğu bulunan meslek sayısının 117 olduğuna işaret eden Aydın, "İlerleyen süreçte bu sayı artacaktır. İlimiz genelinde kanunun ilgili maddesi gereğince ihtiyaç doğdu. İhtiyaç olan meslek gruplarında çalışan ancak belgesi olmayan insanlarımızın bu belgeleri alabilmelerini, temin etmek maksadıyla üniversitemiz bünyesinde KASPER'i kurduk. Ardından akreditasyonu tasdik edildi." dedi.Müdürlüğün İSO 1724 standardına göre personel belgelendirmede yetkili akredite kuruluş olduğunu anlatan Aydın, "Bu belgeyi vermeye yetkili kuruluş haline geldi. Bu, Karadeniz Bölgesi'nde ilk. En yakın belgelendirme merkezi Sakarya Üniversitesinde var." diye konuştu.Aydın, 1 Ocak 2020'ye kadar eğitime katılanların eğitim ücretlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ödeyeceğini bildirerek, "Kendilerinden veya sektörün temsilcilerinden herhangi bir mali kaynak tahsis edilmeyecek, ödeme yapılmayacak. Bu da önemli bir avantaj. Çalışanlarımız uzak illere gidip yorulmayacak, masraf etmeyecekler. Üniversitemizden bu belgelerini rahatlıkla alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.