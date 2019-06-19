19.06.2019 16:14
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Tehlikeli yollara reflektörlü önlem

Tehlikeli yollara reflektörlü önlem

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Demirci'de kazaların önlenmesi, yol sınırlarının belirlenmesi, gece ve gündüz maksimum görüş sağlanması amacıyla yollarda reflektör çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Demirci'de mahalle yollarında önlemlerini arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında reflektör çalışması başlattı. Özellikle sürüş koşullarının ağırlaştığı yağış alan Kaplıca, Eskihisar ve Küçükoba Mahallelerinin 15 kilometrelik bölümüyle birlikte Yarbasan, Kuzeyir ve Azizbey Mahallelerinin 30 kilometrelik bölümünde yapılan çalışmalarla, toplamda 50 kilometrelik yola reflektör takıldı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, gece saatlerinde trafik kazalarının yaşandığı yollarda kurum olarak gerekli önlemleri almaya başladıklarını ifade ederek, "Muhtarlarımızla da yaptığımız görüşmeler ve gelen talepler üzerine ilk etapta 6 mahalleyi kapsayan, toplamda 45 kilometrelik yolda çalışma yapıldı. Bu yollara 450 adet yol reflektörü montajı, ekiplerimiz tarafından yapıldı. İlerleyen süreçte belirlediğimiz ve tehlike arz eden yollarda bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
Kaplıca, Güncel

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