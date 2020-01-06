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Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tehlikeli Yürüyüş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tehlikeli Yürüyüş konusu, özeti ve Tehlikeli Yürüyüş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tehlikeli Yürüyüş filminin detayları…

06.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:48

İzleyenleri ekrana bağlayan Tehlikeli Yürüyüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tehlikeli Yürüyüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir, Tehlikeli Yürüyüş oyuncular kimler ve Tehlikeli Yürüyüş özeti gibi konuları inceliyoruz.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ İNTİKAMI KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in üstlendiği, başrollerinde Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley ve Charlotte Le Bon'un yer aldığı film, 1974 yılında, Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri arasında gerilen tel üzerinde yürümek isteyen, Fransız artist Philippe Petit'in gerçek hikayesini konu alıyor.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI VE KADROSU

Tehlikeli Yürüyüş Yönetmen: Robert Zemeckis

Tehlikeli Yürüyüş Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale, Ben Schwartz Tür: Macera, Biyografi, Drama

Tehlikeli Yürüyüş Yapım Yılı: 2015 (123 dk)

Tehlikeli Yürüyüş Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2015 Cuma

Tehlikeli Yürüyüş Senaryo: Robert Zemeckis, Christopher Browne

Tehlikeli Yürüyüş Yapımcı Firma: ImageMovers, Sony Pictures Entertainment (SPE)

Tehlikeli Yürüyüş Yapım Ülkesi: ABD

Tehlikeli Yürüyüş Orijinal Adı: The Walk

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