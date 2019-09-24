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Tehlikeye aldırış etmediler

Yozgat'ta yaya geçidini kullanmak yerine refüjde bulunan demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen iki gencin rahat tavırları dikkat çekti.

24.09.2019 13:51Tehlikeye aldırış etmediler
Yozgat'ta yaya geçidini kullanmak yerine refüjde bulunan demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen iki gencin rahat tavırları dikkat çekti.

Yozgat E-88 karayolu Adnan Menderes bulvarındaki refüjde bulunan demir korkuluklardan atlayarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı. Yolun 100 metre ilerisinde bulunan yaya geçidini tercih etmeyip tehlikeyi göze alan kişiler, birer birer demir korkuluklardan atlamaya çalıştı. Gençlerin rahat tavırları yayaları ve sürücüleri hayrete düşürdü. Yolun karşı tarafına geçmek için demir korkuluklardan atlamak isteyen gençlere sürücüler korna basarak tepki gösterdi. Herhangi bir kaza yaşanmadan demir korkuluklardan atlayarak yolun karşı tarafına geçen gençler, ulaşmak istedikleri noktaya doğru yola koyuldular. - YOZGAT

Menderes, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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