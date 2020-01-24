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TEI, 35'inci kuruluş yıl dönümünde anneleri ziyaret etti

TEI çalışanları 35'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Doğum Kliniği'ni ziyaret etti.

24.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:33TEI, 35'inci kuruluş yıl dönümünde anneleri ziyaret etti
TEI çalışanları 35'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Şehir Hastanesi Doğum Kliniği'ni ziyaret etti.

2016 yılından beri gelenekselleşen bir etkinlik halini alan ziyarette, TEI İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya ve gönüllü TEI çalışanları yer alarak yeni doğum yapan annelere yeni doğan seti hediye ettiler. Bu özel günde annelerin mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Çetinkaya, ziyarette TEI ekibine eşlik eden Başkehim Yardımcısı Uzman Doktor Anıl Uçan ve hastane yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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