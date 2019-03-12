Teı'den Seyitgazi'ye Yeni Kütüphane

Kaynak: İHA

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokuluna kütüphane ve Seyitgazi Cevizli İlkokuluna Zeka Atölyesi kuruldu.Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu, okullarındaki eksiklik dolayısıyla TEI'ye başvurdu. Bunun üzerine TEI çalışanları tarafından kütüphaneye bilgisayar, bilgisayar masası, kitaplık, masa, sandalye, armut koltuk, minder, kitaplar, satranç seti, zeka oyunları alınarak yerleştirdi. Öğrenciler, yeni kitap ve ekipmanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.TEI'den yapılan açıklamada, "Bugün Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesinin ve Cevizli İlkokulu Zeka Atölyesi'nin açılışını yaptık. Şehrimize farklı sosyal sorumluluk projeleri ile katkı sağlamaya devam ediyoruz. Zeka atölyeleri projelerinin lkini 2016 yılında Eskişehir'de Ali Rıza Efendi İlkokulu'na kurulması ile başlattık. Bu zamana kadar şehrimizde 3 tane ilçe, 4 tane de merkez olmak üzere 7 ilkokula zeka atölyesi kurduk. Zeka atölyesinde okul tarafından bizlere verilen bir odanın boya işlemlerini yaptıktan sonra içine masa, sandalye, perde, raf alıp, farklı yaşlara hitap eden zeka oyunları alarak çocuklara bu alana yöneltmek istedik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda bize çok destek oldu, Sayın Bakanımızla açılışları yapmak bizi çok memnun etti "ifadelerine yer verildi.TEI tarafından zeka atölyeleri ve farklı projelerle eğitime destek verilmeye devam edeceği bildirildi.Bu arada, açılışa katılan Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, oluşturulan kütaphaneyi gezip TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit ve diğer ilgililerden bilgi aldı ve yapılan hizmeti çok beğendiğini ifade ederek hayırlı olmasını diledi. Çocuklarla sohbet eden Avcı, öğrenmenin önemine değindi.Açılışa; Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Kaymakam Vekili Cüneyt Demirkol, Belediye Başkanı Hasan Kalın, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve üst düzey bürokratlar katıldı. - ESKİŞEHİR