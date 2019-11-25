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TEI geleneksel sürpriz ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., yıllardır devam eden geleneği bu yıl da sürdürerek Eskişehir'de görev yapan en kıdemli öğretmene çalıştığı okulda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

25.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:56TEI geleneksel sürpriz ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi
TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., yıllardır devam eden geleneği bu yıl da sürdürerek 'de görev yapan en kıdemli öğretmene çalıştığı okulda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Eskişehir'deki en kıdemli öğretmenin Vali Ali Fuat Güven İlkokulunda okul müdürü olarak görev yapmakta olan Mithat Şener olduğunun tespit edilmesinin ardından gerçekleşen ziyarete, TEI Tesisler ve Destek Hizmetler Müdürü Serhan Sökmen ile birlikte Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Murat Sertsöz, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ayben Çimen, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Serhat Murat ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selçuk Kalkancı katıldı.

Öğretmenlikte 45. yılını kutlayan Mithat Şener'e günün anısına çiçek takdim eden TEI Tesisler ve Destek Hizmetler Müdürü Serhan Sökmen, öğretmenlerin gelecek nesillerin inşasında ne kadar önemli ve kutsal bir sorumlulukları olduğunu vurgulayarak bu görevi 45 yıldır sürdürüyor olmasından ötürü kendisini tebrik etti. Tecrübeli okul müdürü Mithat Şener ise bu güzel tebrikten ötürü Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEI'ye teşekkür ederek, genç meslektaşlarına öğretmenlik konusundaki tecrübelerinden bahsetti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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