Tek Arı Kovanıyla Başladığı Serüveni 38 Yıldır Sürdürüyor

Kocaeli
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ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hüseyin İçer, arıcılık mesleğini 38 yıldır sürdürüyor.
İçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 41 yıl önce arı kovanı alarak evin bahçesine yerleştirdiğini belirterek, kendisinin başlarda arıya olana alerjisinden dolayı babasına karşı çıktığını söyledi.
Daha sonra arıcılığı sevmeye başladığını belirten İçer, "38 yıldır arıcılık yapıyorum. Ürettiğim balı toptan değil, perakende satıyorum. Bütün geçim kaynağımı arıcılıkla yaptım ve yapmaya devam ediyorum." diye konuştu.
İçer, sadece kestane balı ürettiğini dile getirerek, bal satımının dışında arı alım satımı da yaptığını kaydetti.
Arıcılık konusunda devlet desteği de aldığını bildiren İçer, "Arıcılık için devletten destek alıyorum. Kestane balı için pazar ortamına ihtiyaç duymadım. Kestane balı ormanda yetiştiği için tamamen organik." ifadelerini kullandı.
Gölcük,Kocaeli
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:21