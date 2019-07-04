04.07.2019 17:01
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Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyor

Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyor

Kaynak: DHA
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