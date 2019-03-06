Tek Ayakkabılı Şampiyon Emine Memleketi Varto'da

Kaynak: DHA

PORTEKİZ'in Albufeira şehrinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda 4 bin 270 metrelik yarışın 3 bin 500'ünü tek ayakkabı ile tamamlayarak şampiyon olan genç atlet Emine Akbingöl (19), Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti.Muş'un Varto ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu, 150 haneden oluşan Haksever Köyü'nden Hanımşah-Cemil Akbingöl çiftinin 11 çocuğundan biri olan Emine Akbingöl, köyünün gururu oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Emine Akbingöl, aldığı madalyanın sevincini köylüleri ve ilçe kaymakamı ile birlikte yaşadı. Koşu esnasında yaşadığı talihsizlikle ilgili olarak bilgi veren Emine Akbingöl, "Koşarken gurup kalabalıktı. Rakiplerimden biri yanlışlıkla ayakkabıma bastı ve ayağımdan çıktı. İçerisinde çip bulunan ayakkabı ile bitirmek zorundaydım ve diğerini elime alıp koşuya devam ettim. Bu şekilde koşmak zor oldu ama şampiyon oldum. Mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu. Takımım birinci oldu. Altın madalya aldım. Şimdiki hedefim temmuz ayındaki Avrupa şampiyonası. İnşallah orada da kürsüye çıkacağım. Kaymakam bey de bana bir çeyrek atın hediye etti. Otizmli kardeşime sahip çıkacağını ve bundan sonra bana destek sağlayacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ailesi ile birlikte ziyaretine gelen Akbingöl'ü tebrik eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Türk Bayrağını dünyada dalgalandıran şampiyon kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Kendisine elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Son yarışmadaki azmi, gayreti, ayakkabısı çıkmış olsa bile o ayakkabı ile birinci olması ayrı bir heyecan. Takdire şayan bir olay. O yüzden bizim şüphemiz yok. İşine odaklansın, Allah'ın izni ile başarır. Hem bizleri, hem aileni hem de ülkemizi gururlandırdı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Varto Kaymakamılığı-Akbingöl ailesinin kaymakamı ziyareti-Emine Akbingölün, Kaymakam ve ailenin açıklamaları - Varto