Haberler» Güncel» Haber

Tek başına 25 torba çöp topladı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaşayan Öner Alpak (27), gezmeye gittiği gölette tek başına 25 torba çöp toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

23.08.2019 17:55 Tek başına 25 torba çöp topladı
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaşayan Öner Alpak (27), gezmeye gittiği gölette tek başına 25 torba çöp toplayarak örnek bir davranış sergiledi.
Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çalışan ve Saray ilçesinde oturan Öner Alpak, önceki gün Çukuryurt Mahallesi'ndeki gölete gezmeye gitti. Burada çevreye atılan çöpleri gören Alpak, yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışması sonrasında 25 torba çöp topladı. Gördüğü manzaradan rahatsız olduğu için çöpleri topladığını söyleyen Alpak, "Ben her zaman gezmeye buraya geliyorum. Ancak bu kez geldiğimde her yer çöp olmuştu. Buraya gelip piknik yapanlar yedikleri, içtikleri her şeyi buraya atıp gitmişler. Gördüğüm manzara beni çok rahatsız etti. Ben de, arabamdan çöp torbasını alarak yaklaşık 3 saat süren bir temizlik yaptım. Toplam 25 torba olan çöpleri belediyeyi arayıp temizlik işlerine teslim ettim. Ben buradan piknik alanlarını kullananlara seslenmek istiyorum. Buralara gelmeyin demiyorum, yalnız giderken çöplerinizi de götürün" diye konuştu.



Çerkezköy, Saray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:52   AK Parti'li çelik: bütün başarının sahibi aziz milletimizdir
18:52   Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
18:52   Erdoğan: "(AK Parti) Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar...
18:52   Antalya'da uyuşturucu operasyonu
18:52   Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
18:51   Üçüncü kattan düşen suriyeli çocuk, yaşam savaşını kaybetti/ek fotoğraf
18:50   Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu